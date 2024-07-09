شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تحيى حفلاً غنائيًا في الأردن يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة نانسى عجرم، حفلاً غنائيًا، في الأردن، يوم الجمعة 12 يوليو الجارى، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة موسم الصيف.

تحيى النجمة نانسى عجرم، حفلاً غنائيًا يوم 16 نوفمبر الشهر المقبل في باريس، ومن المقرر أن تقدم نانسى عجرم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها الرومانسية والمحببة لدى جمهورها.

وكانت الفنانة نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

وكانت نانسى عجرم، طرحت أكثر من أغنية جديدة وأحيت حفلات عديدة فى الوطن العربى و فى الولايات المتحدة الأمريكية، و الأغانى هي "يا عيد"، احتفالاً والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وكليب أغنية نانسى عجرم الجديدة "علشانك"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب وأغنية "صح صح" وتعاونت فيها مع الدى جى العالمى مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد.