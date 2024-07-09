يسرا تكشف كواليس مسرحية "ملك والشاطر"

ياسر رشاد - القاهرة - في حور لها مع إحدى المواقع العربية كشفت الفنانة يسرا عن طقوس تقوم بممارستها خلف الكواليس قبل عرض مسرحية "ملك والشاطر"، على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وقالت: " كل شخص وراء الكواليس ليه خصوصية في حياتي.. أنا بمشي عليهم أبخرهم واحد واحد، وكلمة الله يطيب أيامك دي كفاية.. بجد هيوحشوني النهاردة أخر يوم بس بجد هيوحشوني".

وعن ظهورها بالمسرحية ومشاركتها البطولة مع الفنان أحمد عز ، كشفت يسرا كواليس لقائهما قبل المشاركة وقالت: "أحمد كلمني قالي اية رايك نعمل كذا كذا قلت له لو أنت جاهز أوك، قالي اه طبعا أنا أتمنى".

وأضافت: "أحمد عز رجل زكي جدا ومثقف جدا وفنان بيذاكر وفاهم الناس عايز ايه والافيهات شكلها اية، ونجاحه في أعمال سابقة بقى عارف الجمهور بيحب ايه

مسرحية ملك والشاطر

مسرحية "ملك والشاطر" بطولة أحمد عز، يسرا، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، وهى من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد المحمدي.".

وتدور أحداث في أجواء أسطورية حول مغامرات الشاطر حسن بهدف الحصول على "السعسع الأسود"، من أجل إنقاذ الملكة مَلَك "ست الكل"، وتخليصها من السحر الذي يسيطر عليها ويجعلها تنام طوال العام وتستيقظ يوما واحدا فقط، ويمر الشاطر حسن خلال مغامراته بالعديد من الأراضي والجزر.