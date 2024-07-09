شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 300 مليون دولار.. تعرف على ميزانية تصوير فيلم F1 لـ براد بيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الثنائي الشهير جيري بروكهايمر وجوزيف كوسينكسي، لانتاج عمل سينمائي ضخم جديد بعنوان F1 يقوم ببطولته النجم العالمي براد بيت، وسيسرد تفاصيل السباق الأشهر في تاريخ السيارات فورميلا 1، وهو التعاون الثاني بينهما بعد تألقهم في فيلم Top Gun: Maverick.

ووفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة Deadline، فإن بروكهايمر يعمل كمنتج تنفيذي للعمل المنتظر بالتعاون مع كوسينسكي الذي يقود عملية الإخراج بالتعاون مع من شركة Apple Original Films، على ان تتولي شركة Warner Bros صفقة التوزيع لـ F1 بتحديد موعد إصدار فى 27 يونيو 2025 في أمريكا الشمالية و25 يونيو 2025 في الخارج.

يلعب براد بيت دور سائق سابق يعود إلى الفورمولا 1 في الفيلم، إلى جانب دامسون إدريس في دور زميله في فريق APXGP، وسيظهر سائقو الفورمولا 1 الحقيقيون، ويأتي الفيلم بتكلفة تخطت الـ 300 مليون دولار وهو رقم ضخم للغاية وفقاً لعمليات الإنتاج التي تمت مؤخراً، ويتواجد فريق العمل في المملكة المتحدة للتصوير في مضمار السباق الشهير سيلفرستون.

وعلى جانب آخر، أشار تقرير - في وقت سابق من الأسبوع الماضى – إلى أن النجم العالمى براد بيت، يعمل على توسيع عائلته مع حبيبته إينيس دى رامون، بينما تتدهور علاقته مع أبنائه من زوجته السابقة النجمة العالمية أنجلينا جولي، ومع ذلك، يصر على أن خطط إنجاب طفل من دى رامون، لا علاقة لها بالدراما المستمرة بينه وبين أطفاله الستة، مادوكس، وباكس، وزهرة، وشيلوه، وفيفيان، ونوكس.

وفى حديثه مع In Touch Weekly، كشف مصدر مقرب من براد بيت أنه ومصممة المجوهرات كانا يحاولان إنجاب طفل طوال العام ويفكران أيضا فى التبنى وتأجير الأرحام كخيارات.

وقالت المصادر إن براد بيت حريص على إنجاب طفلين أو ثلاثة أطفال من دى رامون، وهو منفتح على استكشاف طرق مختلفة لتحقيق ذلك، وقال المصدر: "لقد حاول براد وإينيس، ولم ينجحا بعد، لكنهما لن يستسلما، وقد أوضح لأصدقائهما أن الأمر لن يكون موقفًا نهائيًا".