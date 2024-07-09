شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضيوف صالون كلام ف السيما عن المخرج سعيد مرزوق وكواليس أفلامه والان مع تفاصيل الخبر

اختار المخرج أشرف فايق فنانين ونقاد وسينمائيين ليتحدثوا في صالون "كلام ف السيما" عن المخرج سعيد مرزوق، الذي وضع له عنوان "سعيد مرزوق وحكايات من كواليس أفلامه الجريئة"، ومن الضيوف: المنتج السينمائي حسين القلا، الكاتب والناقد الفني محمد الروبي، والفنان حسن العدل، والمونتيرة عنايات السايس، ويقام الصالون يوم الخميس المقبل 11 يوليو 2024 بسينما الهناجر في حوالي الساعة الثامنة مساء، والحجز بأسبقية الحضور.

الصالون السينمائي "كلام فى السيما" للمخرج أشرف فايق يقام برعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية وبرئاسة الفنان وليد قانوش، وحضوره مجاني كخدمة ثقافية تقدمها الوزارة لرفع الوعي والثقافة السينمائية وتعريف الأجيال الجديدة برواد الفن المصري وصناع السينما.

وجدير بالذكر أن المخرج سعيد مرزوق ولد عام 1940، وتربى في أسرة فقيرة، وتحمل عبء المسئولية في سن صغيرة نتيجة لموت والده، وكانت هذه هي نقطة البداية الحقيقية، وعمل في الإذاعة الأوروبية، وكان مهتمًا أيضًا بالموسيقى، فعمل في إعداد البرامج الموسيقية، ثم انتقل للعمل بالتليفزيون المصري، فأخرج أغنية (أنشودة)، ثم كتب وأخرج فيلم (أعداء الحرية)، وشارك به في مهرجان (ليبزغ) الألماني، وحصل على الجائزة الثانية في هذا المهرجان، ثم تلاه بفيلم (الطبول) الذي نال عنه جائزة الدولة في الإخراج والتصوير والمونتاج في ذلك العام، ثم اتجه بعد ذلك لإخراج أول أفلامه الروائية الطويلة (زوجتي والكلب) عام 1971، وقدم " المذنبون " و" الخوف " وغيرها من الافلام ، كما أخرج عددًا من المسلسلات مثل مسلسل (ابن سيناء)، ومسلسل (صقر قريش)، وتوفي في سبتمبر 2014 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 74 عامًا.



