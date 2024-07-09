خاص بالفيديو- نادر الأتات يكشف عن جديده ويعلّق على اصداء "مش بس حبيبك"

ميرنا وليد - بيروت - عندما نذكر اسم الفنان اللبناني نادر الأتات يخطر سريعا في بالنا نجاحات وحفلات وأجواء حماسية، فهو صاحب أغنيات مميزة، مثل: "قلبي عاليمين، حالة فوضى، ونطرتك، من يومتا، بترقص عيوني، نادر، مرت حبيبي، سمعني أغاني مع الفنان إسماعيل تمر" وغيرها من الأعمال الفنية التي تداول الجمهور بشكل كبير.



موقع "الفن" التقى بـ الفنان اللبناني نادر الأتات وقد أجرينا معه لقاء تحدثنا فيه عن أصداء أغنيته التي أصدرها مؤخرا "مش بس حبيبك"، وعن أعماله المقبلة.

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