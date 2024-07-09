كارلا حدّاد تستمتع بإجازتها الصيفية بملابس بحر منعشة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور من إجازتها التي تقضيها على شواطئ جزيرة قبرص.

وتألقت كارلا في الصور بأزباء صيفية مريحة خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية، على متن قارب في وسط البحر، إذ ظهرت بملابس بحر باللون الأسود مكتوب عليه "عش من أجل عطلة نهاية الأسبوع" "Live for the Weekend"، من علامة "Blkdnm " يبلغ سعره 50 دولار، وأقرنته بتنورة بيضاء قصيرة بتفصيل طبقات من الكشاكش.

وأكملت كارلا إطلالتها بنظارة شمسيّة من علامة Mykita، ورفعت شعرها بالكامل للوراء.



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