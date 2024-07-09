كم تقاضى جاستن في حفل زفاف وريث الملياردير أنانت أمباني؟ الرقم صادم

أحيا الفنان جاستن بيبر حفلاً فنيًا لوريث الملياردير الهندي أنانت أمباني وخطيبته راديكا ميرشانت، إذ قدّم المغني الكندي بعضًا من أهم أغانيه في حفل مباشر ما قبل الزفاف المنتظر، بما في ذلك “Sorry” و”Love Yourself” و”Peaches”، وشارك الصور وبعض مقاطع الفيديو على حسابه الرسمي عبر موقع “انستغرام” بعد ذلك.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا” أن “بيبر” تلقى نحو عشرة ملايين دولار أميركي مقابل احيائه حفل ما قبل الزفاف وذلك بعدما سبق وقدّمت ريهانا وكاتي بيري وغيرهما مجموعة من الحفلات لـ أمباني وخطيبته خلال هذا العام.

أمباني هو ابن موكيش أمباني الذي يحتل المركز الحادي عشر في قائمة أغنى الأشخاص في العالم، وفقًا لمجلة “فوربس”.

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مع تحديد موعد حفل الزفاف في عطلة نهاية الأسبوع بين ١٢- ١٤ تموز/يوليو الجاري، تكثر الإشاعات حول من سيشارك في حفل الزفاف، مع وجود أسماء مثل أديل ولانا ديل ري والكندي دريك.