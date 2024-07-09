رضوى الشربيني لـ حسام حبيب: "بأي صفة وجودك مع شيرين بعد انفصالكم فنيا وخطوبتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:

قالت الإعلامية رضوى الشربيني، إنها تابعت المشاجرة الأخيرة التي وقعت بين المطربة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وقامت بالتعليق على الواقعة من خلال تدوينة لها عبر موقع التغريدات X، ولكنها شعرت بالندم بعدها خاصة مع قرارها بعدم التدخل في شئون شيرين وأن تكتفي بمتابعة ما يحدث من تطورات فقط.

وأوضحت "الشربينى" من خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها تابعت تساؤلات المطرب حسام حبيب عن أموال شيرين عبدالوهاب وأنه لم يقم بالنصب عليها وأنه أنقذ ابنتها منها، مشددة على أنها بصفتها واحدة من الجمهور لها الحق فى توجيه الأسئلة له أيضا، قائلة: "بأى صفة بتتكلم عن شيرين .. لا أنت جوزها ولا خطيبها ولا أخوها ولا أبوها ولا أنت حد .. فأنت بأنهي صفة بتحوش بين شيرين وبنتها؟!".

وتابعت قائلة: "أومال قفشت على أخوها ليه لما راح أنقذها ودخلها المستشفى على الأقل أخوها لما دخلها المستشفي مشوفناش وشها فيه دم ولا عينها مورمة؟!.. فإذا كنت أنت مدي نفسك المبرر فأخوها أولي بيها".

واستطردت "رضوى" مستنكرة صفة وجود المطرب حسام حبيب معها فى الاستديو أو بجانبها، خاصة بعد المقطع الصوتي الذي قام بنشره يهنىء خلاله المطربة شيرين عبد الوهاب بخطبتها وأنه سيقدم لها أغنية جديدة بهذه المناسبة، متسائلة: "أنت وكلت نفسك المتحدث الرسمي ليها بصفتك إيه وفين خطيبها من الوضع ده ولا مفيش خطيبها أصلا".

وتابعت: "الفويسات بيتم تسريبها من تليفونك وأنت مش عارف، وشيرين هى اللى بطحت نفسها وأنت ملكش أى صلة، أنت الملاك الحارس فى حياة شيرين وهى الشيطان؟!، مشيرة إلى أن العلاقة التى تجمعهما لا تمت للحب بصلة لأن الحب إذا تعلق بالتنازلات يتحول الى مصلحة.

واستكملت تساؤلاتها عن كيفية تدبير حسام حبيب أمور حياته المادية والمعيشية منذ 5 سنوات بعد زواجه من المطربة شيرين عبد الوهاب؛ لاسيما وأنه لا يقدم أعمال غنائية جديدة للجمهور أو حفلات سواء داخل مصر أو خارجها، وتسبب فى خسارة شيرين عبد الوهاب لأمها وعائلتها وتوشك على خسارة بناتها، بالإضافة لعملها مع شركة روتانا بعقد مجزي للغاية، فضلا عن تأجيل عدد كبير من حفلاتها.

واستنكرت رضوى الشربينى ما قام حسام حبيب من تصوير لشيرين عبدالوهاب داخل الاستديو وهى فى حالة انهيار، قائلة: "أنت بتصورها ليه احتياطى يعنى؟! .. ناوي على إيه أكتر من كدة الست خلصت".

وكانت المطربة شيرين عبدالوهاب حررت السبت الماضي، محضرًا ضد طليقها الفنان حسام حبيب في قسم شرطة التجمع الخامس، اتهمته خلاله بالتعدي عليها بالضرب المبرح.

وأكدت المطربة، تعرضها للضرب والتعذيب على يد طليقها الفنان حسام حبيب، وإصابتها بجرح في الرأس استدعى الخياطة بـ 3 غرز.

وقررت النيابة العامة في القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، على ذمة التحقيقات.