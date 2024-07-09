بعد اعتداء حسام حبيب عليها.. هذا ما كشفه محامي شيرين عبد الوهاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطورات جديدة لـ أزمة الفنان حساب حبيب والنجمة شيرين عبد الوهاب، كشف ياسر قنطوش المحامي الخاص بشيرين التفاصيل الكاملة لحالتها الصحية، في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي”.

وتحدث “قنطوش” لـ “Et بالعربي” التي نشرت التصريحات عبر حسابها بموقع إنستجرام، وقال: “شيرين حاليًا بتتعالج من الإصابات التي حدثت لها، وهي مجني عليها ولديها شهود على الواقعة كاملة”.

وأضاف، أنه بعد انتهاء شيرين من العلاج ستتوجه للنيابة لنفي الأقوال ضدها، لأنها تريد الحصول على حقها من أي شخص ظلمها، مؤكدًا أن أي شخص سرب فيديو لشيرين سوف تتم معقابته طبقا للقانون، والتحقيق في النيابة جاري حاليا وسيعرف الجمهور الحقيقة.

وعن تصريحات حسام حبيب لـ “Et بالعربي” التي كذب فيها ما قالته شيرين حول التعدي عليها، رفض ياسر قنطوش الرد على ذلك تماما، معقبًا: “ردي في المحكمة إن شاء الله”.

وكانت شيرين عبد الوهاب حررت السبت الماضي، محضرًا ضد طليقها الفنان حسام حبيب في قسم شرطة التجمع الخامس، اتهمته خلاله بالتعدي عليها بالضرب المبرح.

وأكدت شيرين، تعرضها للضرب والتعذيب على يد طليقها الفنان حسام حبيب، وإصابتها بجرح في الرأس استدعى الخياطة بـ 3 غرز.

وقررت النيابة العامة في القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، على ذمة التحقيقات.