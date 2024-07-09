الموت يفجع الفنانة كندة علوش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفيت هالة بدر الدين علوش، عمة الفنانة كندة علوش، وتم تشييع جثمانها منذ قليل من أحد مستشفيات بالمزة في سوريا، في جامع لالا باشا بشارع بغداد، لتوارى الثرى في مقبرة الدحداح.

وتتلقى أسرة الراحلة العزاء في صالتى نقابة المحامين الكائنة في السبع بحرات بجوار وزارة المالية، للرجال والنساء يومى الثلاثاء والأربعاء 9 و 10 يوليو الجارى.

وفاة عمة كندة علوش

في جانب آخر، حرص عدد كبير من نجوم الفن، توجيه رسائل داعمة للنجم عمرو يوسف وزوجته النجمة كندة علوش في محنتها المرضية بعد كلامها عن مرضها وإصابتها بسرطان الثدى، خلال مشاركتها فى بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلى.



وكتبت هند صبرى، “ربنا يحفظكم لبعض ولأولادكم ويجبركم جبرا جميلا على كل اللحظات الصعبة اللى عدت”. وقالت إلهام شاهين، “ربنا يتم شفاها على خير.. كنده إنسانه جميله و قويه و عندها إرادة و هتهزم المرض ربنا يسعدكم انتم الاثنين تستاهلوا كل خير .. و ربنا يبارك لكم فى صحتكم و أولادكم .. بحبكم من كل قلبى”.