بالصور – هكذا احتفل مصطفى كامل بعيد ميلاد ابنه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، بعيد ميلاد نجله فتحي، ونشر عدة صور جمعت بينهم على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وعلق نقيب المهن الموسيقية، على المنشور قائلا : “اليوم عيد ميلاد ابني البار وسندي الحقيقي ورأس مالي في الحياه حبيبي وحبيب الناس كلها فتحي مصطفي كامل.

وأضاف : “عقبال مليون سنة يا أول ما رأت عيني، ويا أجمل من رأت عيني، يا ابني وحبيبي وصديقي، عقبال ما ابارك لك على نجاح أغنيتك الأولي بإذن الله، والاقي كل الناس بتغني معاك “يلا ندلع” .

وأعلن مؤخرًا الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية تحقيق النقابة لإيرادات بلغت 227 مليون جنيه خلال مدة وجوده على مقعد النقيب خلال عام وسبعة أشهر فقط.

وأشار نقيب الموسيقيين، إلى أنه تسلم الإيرادات 69 مليون جنيه فقط، بينما حقق هو ومجلسه الحالي في فترة عام ونصف فقط مبلغ 158 مليون جنيه ليصبح الإجمالي 227 مليون في طفرة غير مسبوقة على مستوى تحقيق الدخول المالية للنقابة.