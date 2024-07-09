من سيكون خصم جون سينا الأخير مع إعلان اعتزاله WWE؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن جون سينا، بطل العالم في WWE ستّ عشرة مرّة ونجم هوليوود، اعتزاله WWE ومصارعة المحترفين في عام ٢٠٢٥ في حدث Money in the Bank الذي أقيم في تورونتو، كندا.

ظهر سينا لأوّل مرّة في عام ٢٠٠٢ وكان شخصيّة مركزيّة في WWE.

طوال حياته المهنيّة، واجه “سينا” أساطير مثل Kurt Angle وUndertaker، وحصل على المكانة الفضلى في تاريخ WWE.

أثيرت تساؤلات حول سبب اعتزال سينا الآن خاصّة إنّ WWE في ذروة شعبيّتها في العصر الحاليّ. تحدّث سينا عن هذه الأمور في المؤتمر الصحفيّ الذي أعقب الحدث، وكشف أنّه أثناء مغادرته المنافسة، لن يغادر WWE.

يخطّط للمنافسة في Royal Rumble وElimission Chamber وWrestleMania 41 في لاس فيغاس، بمناسبة مبارياته النهائيّة.

سينا سينتقل إلى دور كمستشار للمواهب الشابّة وسفير WWE بدوام كامل.

وأوضح سينا: “علاقتي مع WWE لن تنتهي في عام ٢٠٢٥. لقد تحدّثنا وقبلوا عرضي للبقاء مع الشركة بأيّة صفة، خلف الكواليس، كمنتج، كسفير”.

برّر سينا توقيت إعلان اعتزاله، مشيرًا إلى أنّه شعر أنّ هذا هو الوقت المثاليّ نظرًا لشعبيّة الشركة المتزايدة والإنجازات القادمة، مثل نقل عرض Monday Night Raw الرّائد إلى Netflix، والذي سيتمّ بثّه في أكثر من ١٨٠ دولة.

ويبقى السؤال الرئيسيّ: من سيكون خصم سينا الأخير؟ مهنة سينا لا مثيل لها، ويمكن لخصمه الأخير أن يحظى باعتراف كبير.

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تشمل القائمة المواهب الشابّة أو المنافسين التاريخيّين مثل “سي إم بانك” أو “راندي أورتن”. حتّى أنّ “سي إم بانك” قدّم نفسه على أنّه الخصم الأخير لسينا. ردّ الأخير عليه “لست في وضع يسمح لي باختيار خصمي وأعتقد أنّ هذا الجزء مثيرٌ أيضًا، ولا أعرف من سيكون قادرًا على المجيء كمنافس لي”.

وتحدّث سينا عن مسيرته المهنيّة، معترفًا بأنّ العديد من منافسيه مثل أندرتيكر وباتيستا، قد تقاعدا، وسيتبعهما آخرون مثل راندي أورتن وري ميستريو قريبًا.

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