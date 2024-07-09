“الست”.. هل تنجح منى زكي في تقديم السيرة الذاتية لكوكب الشرق؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش النجمة منى زكي، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية بسبب فيلمها الجديد “الست”، الذي انطلق تصويره منذ أيام.

وتجسد منى زكي، خلال الفيلم شخصية كوكب الشرق أم كلثوم في مراحل عديدة من مشوارها الفني.

ويتشوق الجمهور لموعد اعلان طرح الفيلم في السينمات، لمحبتهم الكبيرة لكوكب الشرق أم كلثوم والمقارنة بينها وبين مسلسل أم كلثوم للفنانة صابرين.

العمل بطولة، منى زكي، سيد رجب، أحمد خالد صالح، عمرو سعد، ويشارك خلال العمل مجموعة من النجوم كضيوف شرف أبرزهم، نيللى كريم، أمينة خليل، أحمد حلمى، كريم عبد العزيز، الفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

ويجسد الفنان سيد رجب، دور الشيخ إبراهيم محمد البلتاجي، والد أم كلثوم، بينما يجسد الفنان أحمد خالد صالح شخصية شقيقها خالد إبراهيم البلتاجي.

ويقدم الفنان عمرو سعد، خلال أحداث الفيلم شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم تقديم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، فقدمتها من قبل الفنانة صابرين في مسلسل تلفزيوني، عام ١٩٩٩، تأليف محفوظ عبدالرحمن و إخراج إنعام محمد على.

ويروي المسلسل، على مدار حلقاته السيرة الذاتية لسيدة الغناء العربي (أم كلثوم) منذ نشأتها في السنبلاوين ورحلتها مع والدها وأشقائها في غناء الأناشيد الدينية في كافة المناسبات، مرورًا بمشوارها الفني وانتقالها للاستقرار في القاهرة، وقصص الحب التي مرت بها خلال حياتها، ولمعانها الفني حتى تسيدت المشهد الغنائي في مصر، والأزمات التي صادفتها خلال عملها الفني وفي حياتها الاجتماعية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منى زكي، فيلم “رحلة 404″، الذي عُرض مؤخرًا في السينمات، وحقق نجاحا كبيرا.

فيلم رحلة 404، بطولته كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: منى زكي، محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد فراج، شيرين رضا، حسن العدل، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول.