ثلاث ليالٍ ساحرة.. تايلور سويفت تشكر أمستردام وتغني هذه الأغنية لأول مرة منذ 16 عامًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختتمت النجمة العالمية تايلور سويفت مواعيدها في جولة Eras Tour في أمستردام بهولندا يوم 6 يوليو، وتوجهت المغنية، البالغة من العمر 34 عامًا، إلى إنستجرام، لتشكر المعجبين الذين خرجوا وغنوا معها من قلوبهم.

قالت تايلور سويفت، فى رسالتها للجمهور عبر إنستجرام: “ثلاث ليال سحرية في أمستردام.. شكرًا لكل من حضر تلك العروض، وغنوا من قلوبهم، ورقصوا معنا طوال الليل.. نراكم قريبًا في زيوريخ”.

ولفت تقرير نشره موقع “ديلي ميل” البريطانى، إلى أن ترافيس كيلسي، 34 عامًا، كان حاضرًا في اثنين من عروضها في العاصمة الهولندية، ولعبت أغنية ماري لأول مرة منذ 16 عامًا. ولم تقم نجمة البوب بغناء الأغنية على الهواء مباشرة منذ عام 2008، عندما قدمتها في قاعة ماكنزي أرينا في تشاتانوجا بولاية تينيسي.

تم تضمين أغنية Mary ماري في ألبوم تايلورسويفت الأول الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا، والذي انخفض في عام 2006 عندما كانت لا تزال نجمة موسيقى الريف المراهقة الصاعدة.

وقال مصدر: “خارج المسرح، تايلور متواضعة جدًا وتحب وسائل الراحة المنزلية، ويُزعم أن ترافيس وصل إلى المملكة المتحدة يوم الخميس لدعم المغنية فى أول ليلة لها فى جولتها فى لندن.

ووصلت عائلة Kelce إلى لندن لحضور حفل Taylor’s Eras Tour فى لندن، حيث انضم إلى ترافيس شقيقه جيسون وأخت زوجته كايلى ووالده إد فى ويمبلى.

ظهر ترافيس، 34 عامًا، فى ملابس مريحة، وهو يرتدى قبعة بيضاء لفريق الولايات المتحدة الأمريكية للألعاب الأولمبية وقميص بولو أسود، يتناسب مع لون شورته، لقد صافح سكوت سويفت ووالد تايلور عند وصوله إلى العرض الذى نفد بالكامل، وشوهد وهو يوزع بعض أساور الصداقة التى صنعتها تايلور قبل الحفل.