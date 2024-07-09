كارول سماحة تضجّ أنوثة بصور جديدة.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تألقت النجمة اللبنانية كارول سماحة بمجموعة صور جديدة نشرتها عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، وظهرت من خلالها بإطلالة كلاسيكية أنيقة خاطفة للأنفاس ولقطات أنثوية نالت إعجاب المتابعين.

تميّزت إطلالة كارول سماحة في الصور بالأنوثة والقوّة في آن، حيث ارتدت فستاناً قصيراً من اللون الكحلي اللامع ما أعطى الإطلالة لمسة برّاقة مميّزة. ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلًا على كتفيها، واختارت مكياجًا من اللون البني الفاتح للعيون، ووضعت أحمر للشفاه بلون هادئ بتناسب مع إطلالتها.

وعلّقت كارول سماحة على الصور قائلةً: “دع العيون تروي القصص التي لم تُروى”.

على صعيد آخر، تلتقي كارول سماحة الجمهور ومحبيها يوم 20 تموز/يوليو الجاري ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدّولي 2024، والذي يقام بورته الـ58 في تونس.

وكانت كارول سماحة قد طرحت مؤخراً أغنيتها الجديدة “إضحك يا قلبي”، وهي من كلمات كارول سماحة، ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع أمين نبيل.

وجاءت الأغنية بإيقاع ملفت، يتناسب مع أجواء السهرات والحفلات والليالي الصيفية المميزة. وبحسب كارول، فأغنية “إضحك يا قلبي” هي دعوة للفرح وحب الحياة، ورسالة لكل انسان للاستمتاع بكل لحظة في العمر، ضمن أجواء من الفرح والتفاؤل.