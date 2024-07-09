هكذا احتفلت لقاء الخميسي بعيد زواجها الـ 20

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة لقاء الخميسي، بعيد زواجها الـ 20، ونشرت صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت: "منذ 20 عامًا أصبحت لك، وأنت أصبحت لي، ذات مرة، وسنبقى معًا أوقات الدموع والضحك، لأنها السعادة الأبدية، الذكرى العشرين السعيدة.

يذكر أن، أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي مسلسل "إجازة مفتوحة"، بطولة كلا من شريف منير، سميحة أيوب، دنيا ماهر، وغيرهم، والعمل من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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