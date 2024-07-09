شكرا لقرائتكم خبر عن باسم الدلع.. هكذا هنأ خالد النبوى ابنه نور بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم خالد النبوى ابنه نور بمناسبة عيد ميلاده، ونشر خالد صورة لنجله عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة قائلا: "بينو كل سنة وأنت بخير وسعادة".



خالد النبوى يهنئه نجله نور

حالة من النشاط الفنى يعيشها الفنان الشاب نور النبوى، حيث بدأ التحضير والاستعداد للجزء الثانى من فيلم الحريفة، الذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وحصد ما يقرب من 80 مليون جنيه فى السينمات.

كما يصور نور النبوى حاليًا أولى بطولاته فى الدراما التليفزيونية بعنوان 6 أشهر، من إخراج مصطفى سولى، حيث صور فريق العمل عددًا من مشاهد المسلسل اقتربت منذ أسبوعين، ومن المقرر أن يستكمل فريق العمل تصوير المسلسل خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولة المسلسل كل من نور إيهاب، ومجدى بدر، وعدد من الفنانين، إخراج مصطفى سولى، وإنتاج اروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، واشراف عام مصطفى العوضى.

يشار إلى أن فيلم الحريفة بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجناينى.