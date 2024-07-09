المشاكل تتزايد بين هاري وميغان… إليكَ آخر فصولها

منذ قرارهما بترك العائلة المالكة والانتقال إلى الولايات المتّحدة، واجه الأمير هاري وميغان ماركل مزيجًا من الانتصارات والعقبات. تتضمّن إحدى النكسات الأكثر أهميّة إلغاء صفقة Spotify الحصريّة، إلى جانب المخاوف المتزايدة بشأن استقرار شراكتهما مع Netflix.

وأشار المعلّق الملكيّ توم كوين إلى أن هذه الصّعوبات تخلق صراعًا بين الزّوجين. بعد تنحّيهما عن واجباتهما الملكيّة، حصل هاري وميغان على اتفاق مدّته خمس سنوات مع Netflix. بينما تستعدّ ميغان لإطلاق عرض جديد لأوّل مرة قريبًا، لا توجد حتّى الآن أيّة معلومات حول ما إذا كان سيتمّ تمديد عقد Netflix الخاصّ بهما.

“هناك خلاف متزايد بين هاري وميغان بسبب قلق ميغان المتزايد من أنّ حياتها لا تسير في الاتجاه الذي خطّطت له – فهي تحبّ اهتمام وسائل الإعلام وتكره حقيقة أنّ الدراسات الاستقصائيّة تشير إلى أنّها وهاري لم يعودا موضوع اهتمام كبير من قبل العائلة المالكة”.

“مع الأخبار التي تفيد بأنّ عقد الزوجَين مع Netflix قد يكون تحت تهديد الإلغاء، إلى جانب السّخرية التي رافقت إطلاق علامتها التّجاريّة عبر الإنترنت، تشعر ميغان بأنّها تحت الحصار”.

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وفي الوقت نفسه، أطلقت ميغان علامتها التجاريّة الخاصّة بأسلوب الحياة، American Riviera Orchard، لكنّها لم تشهد أيّة مبيعات بعد. العلامة التجاريّة، التي تمّ إطلاقها في شهر آذار/مارس الفائت، أبقت التّفاصيل طيّ الكتمان في البداية.

ومنذ ذلك الحين تمّ الكشف عن أنّ العلامة التجاريّة تخطّط لبيع أدوات المطبخ والأدوات المنزليّة والزيوت وزبدة الجوز والمربّيات والمعلّبات والعطور والمفروشات المنزليّة.