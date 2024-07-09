ميرنا وليد - بيروت - يُعد الموسيقار المصري مجدي الحسيني من المبدعين في مجالهم وأعماله دائماً مميزة، فهو الذي كان ضمن فرقة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كما عزف أيضاً في فرقة كوكب الشرق أم كلثوم، وتعاون مع الموسيقارين محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش، وورد اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كواحد من أسرع 10 عازفين في العالم.
مجدي الحسيني كُرّم في مهرجان الزمن الجميل لمؤسسه دكتور التجميل هراتش ساغبازاريان.
موقع الخليج 365 التقى بالموسيقار مجدي الحسيني، وأجرينا معه لقاء، تحدثنا فيه عن المناسبة وكبار الفنانين.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- مجدي الحسيني: "جمعتني صداقة بـ فيروز وجورج وسوف وزياد الرحباني" ويُعلّق على تكريمه في مهرجان الزمن الجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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