مهرجان المسرح المصري يمنح شهادات مشاركة للمتدربين في ورشة السينوغرافيا

ياسر رشاد - القاهرة - منح رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان محمد رياض، شهادات مشاركة لكل الشباب الذين شاركوا في ورشة السينوغرافيا التي قدمها مهندس الديكور الكبير حازم شبل، خلال الدورة السابعة عشرة، وشارك في توزيع الشهادات مع رئيس المهرجان الفنان القدير ياسر صادق مدير المهرجان .

شارك في هذه الورشة عدد كبير جدا من الشباب، وصل عددهم لأكثر من 95 "متدرب" من مختلف الأعمار ومختلف محافظات مصر، وقدم لهم السينوغرافي حازم شبل خبرته في هذا المجال نظريا وعمليا فقد كان يقوم معهم بجولات وزيارات للمسارح ليشرح لهم عمليا كل ما يخص السينوغرافيا علي خشبة المسرح، وكان منها زيارة للمسرح القومي .

وقبل منح الشباب شهادات المشاركة، قال لهم رئيس المهرجان أنه يشكرهم علي حرصهم علي المشاركة في الورشة، ويتمني أن يكونوا قد استفادوا ونهلوا من خبرات المهندس حازم شبل فهو فنان في مجاله ويمتلك خبرة كبيرة في عالم السينوغرافيا.

كما رحب الفنان ياسر صادق، بكل الشباب الحضور، وأكد علي أهمية هذه الورشة التي يتوقع لها أن تخرج لنا مواهب في مجال الديكور والسينوغرافيا مستقبلا ليشكلوا جيلا جديدا من مهندسي الديكور والسينوغرافيين، وعبر عن سعادته بوجود شباب من كل محافظات مصر، وهذا من أهداف المهرجان وهو استقطاب الشباب للمهرجان ليتدربوا ويتعلموا .

مهرجان المسرح المصري، يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.



مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل الدورة المقبلة اسم الفنانة الكبيرة "سميحة أيوب" سيدة المسرح العربي، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض ( رئيسا ) والفنان ياسر صادق ( مديرا للمهرجان ) وأعضاء اللجنة هم : الناقدتان علا الشافعي و عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل ، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي ، المخرج اسلام امام.

بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وأ.عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم.