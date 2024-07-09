عادل أديب عضو تحكيم جوائز إيمي الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - شارك المخرج عادل أديب في لجنة تحكيم جوائز إيمي الدولية للمرحلة النصف نهائية والتي تستضيفها العاصمة الإماراتية ابوظبي وسط مجموعة من مشاهير وخبراء الاعلام.

ويستعد عادل أديب لإخراج عمل عالمي في ابوظبي في تكتم عن تفاصيله حتى تكتمل الترتيبات لانطلاقة والاعلان عنه قريبا.



وقال أديب عن مشاركته :

جوائز «إيمي» هي مجموعة مرموقة من الجوائز تُمنح لمؤسسات مختلفة في قطاع التلفزيون، لتكريم أبرز البرامج والأعمال التليفزيونية كل عام في الولايات المتحدة وخارجها ، وتوازي «إيمي» في مكانتها جوائز «الأوسكار» في مجال السينما ، و«توني» في المسرح، و«جرامي» في الموسيقى.

وقد تم تكريم المخرج عادل أديب مؤخرا من شركة ARRI العالمية – اكبر منتج لمعدات التصوير والاضاءة في العالم - عن مساهماته واعماله في مجال الاخراج السينمائي والتليفزيوني في الشرق الاوسط



وشارك في جولة التحكيم قبل النهائية هذا العام مجموعة من مختلف خبراء ومشاهير الوطن العربي شملت، نهلة الفهد وحبيب غلوم وياسر النيادي وميساء مغربي من الإمارات، ويوسف الشريف وأشرف زكي وروجينا و هدى الإتربي وعادل أديب من مصر، ودرة زروق من تونس، وإياد نصار من الأردن، وياسر الياسري من العراق.