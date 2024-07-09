بعد غياب 6 سنوات يوسف الشريف يعود للسينما بـ "ديربي الموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان يوسف الشريف، عن عودته للسينما بعد غياب دام 6 سنوات، من خلال فيلم "ديربي الموت".

وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

يذكر أن، آخر أعمال يوسف الشريف السينمائية فيلم "بني آدم"، بطولة كلا من، أحمد رزق، ودينا الشربيني، ومحمود البزاوي، وهنا الزاهد، ومحمود الجندي، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

وأعلن النجم يوسف الشريف مؤخرا انفصاله عن زوجته الكاتبة إنجي علاء في هدوء تام.

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