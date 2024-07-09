بـ الفيديو.. الجمهور يحاصر محمد رمضان في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه، مقطع فيديو جديد له أظهر حصار الجمهورله لالتقاط الصور التذكارية، وذلك خلال استمتاعه بالعطلة الصيفية بـ مراسي الساحل الشمالي.

ونشر رمضان، مقطع الفيديو على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "امبارح بعد قاعدة حلوة مع صديقي الغالي فرج عامر في مارينا مراسي".

وتصدر النجم محمد رمضان قوائم تريند مواقع التواصل، بعد انتشار مقطع فيديو مشاجرته مع شاب، خلال تواجده في الساحل الشمالي، وتبادلهما الصفع.

رمضان، ظهر في مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثناء محاولته الحصول على هاتف الشاب، وبعد عدة محاولات تطور الأمر إلى توجيه صفعة من رمضان للشاب، وسط محاولات المتواجدين فض الاشتباك، ليرد الشاب الصفعة بمثلها.

وأطلق محمد رمضان، مؤخرا أغنية بعنوان "بمزاجي"، وشارك في إحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب.

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