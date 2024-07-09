"رابطة محبي القُرع".. تامر حسني يمازح جمهوره بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان تامر حسني، صورة جديدة له، وظهر فيها بلوك مختلف "حليق الرأس".

ونشر تامر الصور من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق مازحا: "بأسس أول رابطة لمحبي القرع، عاش القرع، مين جاي".

وانهالت عليه تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "كدا محدش يقدر يمس شعرة منكم، جامد ياتيمو، نعيما، كدة أحلى، عاش، العالمي".

يذكر أن تامر حسني يواصل تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت" ويشاركه البطولة: باسم سمرة، محمد ثروت، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

كما يستعد تامر حسني لإحياء حفل غنائي يوم الخميس الموافق ٨ أغسطس على مسرح أبو بكر سالم بالعاصمة السعودية الرياض.

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