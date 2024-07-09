فن ومشاهير

"رابطة محبي القُرع".. تامر حسني يمازح جمهوره بهذه الطريقة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان تامر حسني، صورة جديدة له، وظهر فيها بلوك مختلف "حليق الرأس".

ونشر تامر الصور من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق مازحا: "بأسس أول رابطة لمحبي القرع، عاش القرع، مين جاي".

وانهالت عليه تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "كدا محدش يقدر يمس شعرة منكم، جامد ياتيمو، نعيما، كدة أحلى، عاش، العالمي".

يذكر أن تامر حسني يواصل تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت" ويشاركه البطولة: باسم سمرة، محمد ثروت، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

كما يستعد تامر حسني لإحياء حفل غنائي يوم الخميس الموافق ٨ أغسطس على مسرح أبو بكر سالم بالعاصمة الرياض.

اقرأ أيضا:

"يستحق العقاب" خيري رمضان يعلق على صفعة الفنان محمد رمضان

"بعد واقعة الضرب".. محامي شيرين عبد الوهاب يكشف تفاصيل خضوعها للعلاج

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا