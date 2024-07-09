نانسي عجرم تطرح أحدث أغانيها "من نظرة" على طريقة الفيديو كليب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

روجت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لأحدث أعمالها الغنائية التي تحمل عنوان "من نظرة" على طريقة الفيديو كليب.

ونشرت نانسي صور ومقاطع فيديو من كواليس تصوير الكليب، على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام، وظهرت بإطلالات مختلفة.

والأغنية من كلمات وألحان زياد جمال، توزيع باسم رزق، والكليب من إخراج سمير سرياني.

يذكر أن نانسي عجرم شاركت مؤخرا في إحياء حفل "ليلة وردة" في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وهو الحفل الذي شاركت به أصالة، وعبير نعمة، وريهام عبد الحكيم.

https://www.instagram.com/p/C9LI9U8NYbH/?img_index=3

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