شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مقرب من بن أفليك وجينيفر لوبيز: فرص العودة ضئيلة والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن المصالحة بين النجم العالمى بن أفليك وزوجته النجمة جينيفر لوبيز، أصبحت أقل قوة يومًا بعد يوم وسط شائعات الطلاق المستمرة، حسبما يقول مصدر حصريًا لموقع pagesix.

وقال أحد المصادر المقربة من الزوجين: "بينما تظل المغنية مغرمة بزوجها، فقد بدأت صيفًا مليئًا بالصحة والسعادة والفرح لنفسها ولعائلتها"، ويضيف "لا شىء يمكن أن يكسر روحها، إنها تريد أن تقضى صيفًا مليئًا بالمرح والضحك".

وفى وقت سابق من هذا الشهر، ذكر الموقع أن زواجهما "انتهى منذ أشهر"، ويبدو أن جينيفر لوبيز أكدت ذلك عندما نشرت مقطعًا من الفيديو الموسيقى الخاص بها لعام 2021 لأغنية "Cambia el Paso" عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، حيث تقول كلمات الأغنية: "حياتها أفضل الآن بدونك.. إنها لا تفشل، إنه لا يستحق أن يحملها بين ذراعيه".



جينيفر لوبيز وبن افليك

ويأتى هذا التحديث فى الوقت الذى تواصل فيه لوبيز، 54 عامًا، الاستمتاع بالصيف بدون أفليك، 51 عامًا، على الرغم من أنهما لا يزالان يرتديان خاتمى زفافهما.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع فى الرابع من يوليو، شوهدت جينيفر لوبيز وهى تبدو سعيدة بعيدًا عن الهموم أثناء الاستمتاع بركوب الدراجة مع صديقها القديم ومدربها الصوتي، ستيفى ماكي، فى هامبتونز، بنيويورك، وشوهدت أيضًا أثناء التسوق فى بريدجهامبتون مع مدير أعمالها، بينى ميدينا، وفى يونيو سافرت إلى إيطاليا، حيث شوهدت وهى تقضى وقت على متن قارب بملابس السباحة.