شكرا لقرائتكم خبر عن مش دوبلير.. براد بيت يقود سيارة سباق وسط جمهور حقيقى بفيلم Formula 1 والان مع تفاصيل الخبر

صور النجمان براد بيت ودامسون إدريس مشاهد فيلم F1 المثيرة فى مسارات سباق Formula 1 الحقيقية وسباق الجائزة الكبرى، حيث أطلقت شركة F1 أول مقطع دعائى لها، والفيلم من إخراج جوزيف كوسينسكى، وهو أيضًا مخرج فيلم Top Gun: Maverick، الذى جعل بيت وإدريس يقودان السيارات بنفسيهما، حيث تم تصوير الفيلم فى مسارات سباق فورمولا 1 حقيقية، وسط منافسة مع فرق وسائقين حقيقيين لـ فورمولا 1.

وقال المخرج جوزيف لـ Deadline: "لقد جعلنا براد بيت، ودامسون إدريس، يقودان السيارات بالفعل، وهو أمر مذهل فى حد ذاته، لكن للقيام بذلك أمام جمهور حي وبالسرعات التى يفعلونها، وإيجاد طريقة لتحقيق ذلك، كان الأمر صعبا للغاية".

وأضاف المخرج "اللوجستيات الخاصة بها لا تشبه أى شيء قمت به من قبل.. نحن نصور سباق الجائزة الكبرى الفعلي، وهناك جوانب معينة من هذا الفيلم حيث نعمل فى نوافذ ضيقة للغاية، ونصور على المسار، بين جلسات التدريب والتأهيل، أمام مئات الآلاف من الأشخاص".



براد بيت ودامسون إدريس

وعن كيفية استخدام التكنولوجيا الجديدة فى صناعة الفيلم، قال جوزيف: "لدينا كاميرات مخصصة لهذا الغرض، وهى صغيرة جدًا وخفيفة الوزن بحيث لا تعيق أداء السيارة كثيرًا".

يتعاون الثنائى الشهير جيرى بروكهايمر، وجوزيف كوسينكسي، لإنتاج عمل سينمائي ضخم جديد بعنوان F1 يقوم ببطولته النجم العالمى براد بيت، وسيسرد تفاصيل السباق الأشهر فى تاريخ السيارات فورميلا 1، وهو التعاون الثانى بينهما بعد تألقهم فى فيلم Top Gun: Maverick.

ووفقًا لتقرير سابق، نشرته صحيفة Deadline، فإن بروكهايمر يعمل كمنتج تنفيذى للعمل المنتظر بالتعاون مع كوسينسكى الذى يقود عملية الإخراج بالتعاون مع من شركة Apple Original Films، على أن تتولى شركة Warner Bros صفقة التوزيع لـ F1 بتحديد موعد إصدار فى 27 يونيو 2025 فى أمريكا الشمالية و25 يونيو 2025 فى الخارج.

ويلعب براد بيت دور سائق سابق يعود إلى الفورمولا 1 فى الفيلم، إلى جانب دامسون إدريس فى دور زميله فى فريق APXGP، وسيظهر سائقو الفورمولا 1 الحقيقيون، ويأتى الفيلم بتكلفة تخطت الـ 300 مليون دولار وهو رقم ضخم للغاية وفقاً لعمليات الإنتاج التى تمت مؤخراً، ويتواجد فريق العمل فى المملكة المتحدة للتصوير فى مضمار السباق الشهير سيلفرستون.