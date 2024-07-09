شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بدايات توم هانكس مع الشهرة وأزماته فى الطفولة x عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الثلاثاء الـ9 من يوليو مع عيد ميلاد أحد أهم أيقونات هوليود، وهو الممثل توم هانكس الذى يصنفه كثيرون أحد أكثر نجوم السينما موهبة، وهو ما يظهر مع مسيرته الكبيرة المليئة بأدوار عديدة مميزة.

ربما لا يعلم كثيرون أن توم هانكس عانى من طفولة مضطربة على حد وصفه أثناء تطرقه إلى ذكرياته فى الماضى بحواراته المختلفة، مؤكداً أنه حُرم خلال طفولته من الحنان، والاحتياجات الأساسية فى حياة كل طفل، فكانت عائلته تنتقل من مدينة إلى أخرى لظروف المعيشة الصعبة، ما أصاب حياته بالاضطراب، وفقد معها الارتباط الحميم بالأماكن والمنازل، كما انفصل والداه وهو صغير.

أما بخصوص شهرته مع التمثيل فقد بدأت بعد مشاركته فى بطولة فيلم Splas، وذلك خلال فترة التسعينيات إذ شارك في بطولة أفلام مثل: sleepless in Seattle وPhiladelphia إلى جانب دينزل واشنطن.

عام 1994 استمر توم هانكس فى نجاحاته من خلال فيلم Forrest gum، وحصل على جائزة الأوسكار، لثاني مرة بعد حصوله على جائزة الأوسكار في العام الذي يسبقه عن دوره في فيلم Philadelphia.

كما اشتهر توم هانكس بتشجيعه نادي استون فيلا فى انجلترا، إذ يعد من عشاق هذا النادى، وعلى عكس كثيرين ممن يفضلوا أندية القمة يعشق أستون فيلا.