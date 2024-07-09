شكرا لقرائتكم خبر عن ساعتان من الطرب للكينج بمهرجان العلمين.. والجمهور متشوق للدورة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمتع الكينج محمد منير جمهوره ومحبيه بأجمل أغانيه فى حفل غنائى امتد لأكثر من ساعتين فى حفل مهرجان العلمين فى دورته الأولى، العام الماضى وقدم واحدة من أقوى حفلات المهرجان.

وافتتح الكينج محمد منير حفله الغنائي بمهرجان العلمين فى دورته الأولى بأغنية "رزقنا الرزق على الله" وسط هتاف كبير من الجمهور وقتها، وفى صوت واحد قالوا: "الكبير كبير بنحبك يا منير".

ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقدم خلاله عدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة التى تفاعل معها الجمهور ومنها "في عشق البنات" و"حدوتة مصرية" و"للي" و"تعالي نلضم أسامينا" و"أنا قلبي صفصافة" و"حبيبي لون الشيكولاتة"، وغيرها من الأغاني.

وينتظر كل جمهور الكينج المتشوق له، هذا العام في الدورة الثانية لمهرجان العلمين، حفله الضخم الذى يفتتح به المهرجان يوم 12 يوليو والذى يشهد عددًا من المفاجآت الكبيرة، وكل محبيه على انتظار واحدة من أقوى الحفلات المهرجان هذا العام مثل العام الماضى.

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير في تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وحميد الشاعرى وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وكارول سماحة وبهاء سلطان ورضا البحراوى ومسلم وشارموفرز وغيرهم.