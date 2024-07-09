يوسف الشريف يعود للسينما برعاية هيئة الترفيه بعد غياب 6 سنوات

بعد غياب دام لست سنوات عن السينما يعود الفنان يوسف الشريف إلى جمهوره بفيلم بعنوان "ديربي الموت"، وذلك بدعم من صندوق بيج تايم، بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتعاقد يوسف شريف بالفعل على العمل الذي انتهى مؤلفه من كتابة السيناريو بشكل كامل، وجارٍ البحث عن مخرج واختيار فريق العمل، على أن يتم التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يذكر أن آخر فيلم عرض ليوسف الشريف، كان فيلم "بني آدم"، وشاركه في العمل كل من، هنا الزاهد، أحمد رزق، مي سليم، الراحل محمود الجندي، وهو من إخراج أحمد نادر جلال.

وكان آخر أعمال يوسف شريف هو مسلسل "كوفيد 25"، وعرض ضمن موسم رمضان 2021، وضم كلاً من: ناهد السباعي، سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، وغيرهم.

من ناححية أخرى أعلن يوسف الشريف خلال الأيام الماضية عن مشاركته كعضو في لجنة تحكيم في نصف نهائي جوائز إيمي الدولية 2024، وذلك من خلال حسابه بموقع "X"، حيث كتب: "يسعدني أن أعلن أنني شاركت كعضو في لجنة تحكيم مسابقة جوائز إيمي الدولية لهذا العام".

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