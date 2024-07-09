مروان خوري يكشف عن عمل قريباً يجمعه بالفنان هاني شاكر

أحيا منذ يومين النجمان المصري هاني شاكر واللبناني مروان خوري، حفلاً غنائياً استثنائياً في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حضور جماهيري كبير، أدى لإغلاق عدد كبير من شوارع المدينة اللبنانية.

عمل يجمع مروان خوري وهاني شاكر

وفي لقاء مع موقع "ET بالعربي"، كشف الفنان اللبناني مروان خوري عن عمل سيخرج للنور قريباً يجمعه بالفنان هاني شاكر قائلاً: "إن هناك مفاجأة خلال الحفل وهو الوقوف مع الفنان هاني شاكر على المسرح، وغناء أغنية "أصاحب مين" والتي لها مكانة خاصة في قلبي وتحية مني له".

وعن العمل المشترك الذي سيجمعه بالفنان هاني شاكر قال: "اتاخرنا شوي بس معلش لعله خير، إن شاء الله العمل سيبصر النور قريباً وسيُغْني أرشيفي الفني وأنا تأخرت لأن مشكلتي هي أني حريص أكثر من اللازم".

حفل مروان خوري وهاني شاكر

سيطرت الأغاني الرومانسية والعاطفية على حفل النجمين مروان خوري وهاني شاكر، والذي أُقيم في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقدم كل منهما مجموعة من أغانيهما الناجحة والتي ما زالت محفورة في قلوب الناس حتى اليوم، وكانت أبرز أغاني هاني شاكر التي قدمها لجمهوره: "علّي الضحكاية، ولسه بتسألي، وسألتك أنت مين، يا رتني"، وغيرها من الأغاني، كما فاجأ هاني شاكر الجميع عندما غنى أغنية جديدة له باللهجة اللبنانية تحمل اسم "يا ويل حالي" واختتم وصلته بأغنية "علّي الضحكاية".

أما مروان خوري فقدم عدداً من أغانيه الشهيرة من بينها "كل القصائد، بتمون، قلبي دق، وحكاية حب" وغيرها، وشارك الجمهور بعزفه على البيانو، كما قدم أجدد أعماله الفنية هي أغنية بعنوان "كلنا عنا الأنا".

وكانت أغنية "أصاحب مين" للنجم هاني شاكر، والتي جمعتهما مع بعض على المسرح مفاجأة الحفل من قبل النجمين لجمهورهما.

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