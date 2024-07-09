مي عز الدين تتعاون مع الفنان محمد سعد بعد 14 عاماً

"علم أن الفنانة مي عز الدين تدرس المشاركة في فيلم "دكتور عدوة" الذي يعود به الفنان محمد سعد للسينما ليكون التعاون الثالث بينهما بعد 14 عاماً من آخر لقاء جمعهما حيث قدما معاً فيلمي "بوحة" الذي عرض عام 2005، و"الليمبي 8 جيجا"، الذي عرض عام 2010.

وأعلنت الشركة المنتجة أنها تنتظر رأي مي وبمجرد موافقتها على الاشتراك في الفيلم سوف يطير فريق العمل إلى المغرب لتصوير عدد من المشاهد هناك، والفيلم من إنتاج محمد الرشيدي، إخراج وائل إحسان، ومن المقرر أن يتم التعاقد مع باقي أبطال العمل خلال الفترة القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن مي عز الدين اكتفت بظهورها في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل كوبرا، بطولة محمد إمام، تأليف أحمد أبوزيد وإخراج أحمد شفيق، وشارك في العمل: أحمد فتحي، محمد ثروت، مجدي كامل، محمود عبدالمغني، علاء مرسي، هشام إسماعيل، منة فضالي، محمود البزاوي، وكزبره.

وكانت آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "سوق الكانتو"، الذي عرض في الموسم الرمضاني 2023، وهم من بطولة أمير كرارة، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، ثراء جبيل، محمد عبدالعظيم، سلوى عثمان، محمود البزاوي، وضياء عبدالخالق، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ودارت أحداثه في حقبة زمنية قديمة تعود إلى عشرينيات القرن الماضي.

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