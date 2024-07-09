الفنانة يسرا تكشف حقيقة اعتزالها المسرح

تسبب تصريح الفنانة يسرا ، والذي قالت فيه إن مسرحية "ملك والشاطر"، التي قدمتها أخيراً بالمملكة العربية السعودية، بأنها ربما تكون آخر أعمالها المسرحية في انتشار أخبار عن اعتزالها المسرح والفن بشكل عام.

وكشفت يسرا، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت في تصريحات إعلامية: "عندما قلت سأعتزل المسرح الناس فسرت كلامي بطريقة خاطئة ولم يكن معناه أني سأعتزل وممكن أموت بكره أو إمكانياتي تكون مش موجودة إني أعمل بكره مسرح تاني".

يُذكر أن مسرحية "ملك والشاطر" شارك فيها بجانب الفنانة يسرا، الفنان أحمد عز ومجموعة من الفنانين من بينهم: شيماء سيف، مصطفى غريب سيد رجب وآخرون.

وتدور أحداثها، حول الشاب حسن الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عز، والذي يخوض مغامرة كبيرة للحصول على الصاع الأسود، وهو المهر الذي طلبته الملكة ست الكل، لكي يتزوج من شقيقتها كما سيشفيها من اللعنة التي أصابتها منذ سنوات، فهل يستطيع الحصول عليها أم لا.

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