كيف إحتفلت نسليهان أتاغول بعيد زواجها من قادير دوغلو؟

إحتفلت الممثّلة التّركيّة، نسليهان اتاغول، بالذّكرى الثّامنة لزواجها من الممثّل قادير دوغلو ضمن أجواء رومانسيّة مميّزة.

وشاركت بطلة “إبنة السّفير”، المتابعين عبر حسابها الخاصّ على موقع انستغرام، بمجموعة صور حميمة جمعتها مع زوجها، إضافة إلى صور عفويّة من مناسبات مختلفة. وعلّقت “نحن بخير يا عزيزي، لنكمل”.

إذًا، جدّدت “نسليهان” عهد الحبّ لـ “قادير” للمرّة الثّامنة على الرّغم من كلّ الأخبار التي تمّ التّداول بها العام الفائت عن خيانته لها إذ تحاول نسليهان بشكل دائم أن توحي للإعلام بأنّهما ثنائيّ سعيد يتخطّى كل المشاكل والأزمات.

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على صعيد الأعمال، وافقت نسليهان أتاغول، على بطولة مسلسل تاريخيّ بعنوان “الحبّ في أيّام الاحتلال” من إنتاج شركة القمر.

تدور أحداث المسلسل التاريخيّ في عام ١٩١٨.

والعمل، الذي لا يزال قيد الإعداد، من تأليف يلماز شاهين وبينار بيكبولات . من أعمالهما التلفزيونيّة التي لا تنسى (حياتي الرّائعة، رامو، علي رضا، حريم السّلطان وسنوات الصّفصاف).