منة فضالي تستمتع بعطلتها الصيفية في تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها، أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بـ العطلة الصيفية بـ مدينة اسطنبول بتركيا.

ونشرت منة، الصور على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية جذابة ارتدت خلالها فستان باللون اللبني.

وجاءت عليها تعليقات الجمهور كالتالي: "قمر، جميلة الجميلات، قمر وكاريزما، كيك بـ الكراميل، منورة الدنيا كلها، الله يحفظك".

يذكر أن، منة فضالي خاضت السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، عفاف شعيب، محمود الليثي، نرمين الفقي، ومسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدي كامل، أحمد خالد كزبرة، محمود عبدالمغني، وغيرهم من النجوم.

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