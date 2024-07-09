فن ومشاهير

"مفاجأة".. تامر حسني ينشر صورة مع كارولين عزمي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان تامر حسني صورة له برفقة الفنانة كارولين عزمي، وظهر داخل لوكيشن التصوير ولم يكشف عن أي تفاصيل.

ونشر تامر الصور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "اللي هيقول أنا بصور إيه أنا والقمر اللي جانبي، عندي مفاجأة ليه".

وانهالت عليه تعليقات من الجمهور، وجاءت: "كليب يانهار أبيض على التوليفة، مشهد من فيلم ري ستارت، أكيد فيديو كليب، هتكسروا الدنيا".

يذكر أن تامر حسني يواصل تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت" ويشاركه البطولة: باسم سمرة، محمد ثروت، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

كما يستعد تامر حسني لإحياء حفل غنائي يوم الخميس الموافق ٨ أغسطس على مسرح أبو بكر سالم بالعاصمة الرياض.

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MO Nasa

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