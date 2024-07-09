شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل وتر حساس بأحد نوادى أكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

كشف الفنان صالح عبد النبى عن الصور الأولى من مسلسل وتر حساس بعد انطلاق التصوير هذا الأسبوع فى أحد النوادى بأكتوبر بعد فترة من التحضيرات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة، وجمعت المشاهد بينه وبين بطلة العمل صبا مبارك.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة، تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، ومقرر عرض العمل في موسم الأوف سيزون وتحديداً قبل نهاية العام الجارى.

وتجتمع صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج مجدداً بعدما حقق الثلاثى نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.

وقدمت صبا مبارك بطولة مسلسل "لحظة غضب" من 15 حلقة حصرياً على منصة Watch it في موسم دراما رمضان الماضي 2024، وشارك في بطولته: محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، صفوة، ريم خوري، يوسف عمر، آية عبد الرازق، آدم النحاس، وضيوف الشرف محمد فراج، أحمد عبد الله محمود، حسن أبو الروس، مجدي إدريس، ياسر صادق، محمد القس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.



بدء تصوير مسلسل وتر حساس



صبا مبارك وصالح عبد النبى