شكرا لقرائتكم خبر عن محقق بفريق آمبر هيرد يصدر كتابا حول تفاصيل دعم الشهود لـ جونى ديب والان مع تفاصيل الخبر

اعترف المحقق الخاص الذى عينه الفريق القانونى للممثلة آمبر هيرد، للبحث عن معلومات حول جونى ديب، بأنه ذهل من مقدار الدعم الذى لا يتزعزع تجاه الممثل فى الوقت الذى كان يواجه فيه مزاعم سوء المعاملة.

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، عن الكتاب الجديد الذى نشره المحقق الخاص بعنوان "Johnny Depp's Accidental Fixer"، وصدر فى 5 يوليو الجاري، فإن بول باريسي، 74 عامًا، يتذكر إجراء مقابلات مع 100 شخص قبل محاكمات التشهير التى أجراها جونى ديب ضد زوجته السابقة، ليكتشف أن الأغلبية ما زالت إلى جانب نجم سلسلة قراصنة الكاريبى Pirates of the Caribbean.



جوني ديب وآمبر هيرد والمحقق الخاص بول باريسي

ويقول المحقق الخاص بول باريسى "الشهود وصفوا جونى ديب بأنه رجل نبيل وليس شخصا مغرورا، على الرغم من الاتهامات المزعجة التى وجهت إليه"، ولفت إلى أن الشهود أكدوا أن جونى ديب نجم قراصنة الكاريبى، كان يحترم ويعشق النساء على عكس ادعاءات هيرد بأنه كان يسىء معاملتها جسديًا وعقليًا.

وتم تعيين باريسى لأول مرة من قبل فريق هيرد فى يوليو 2019 للحصول على معلومات قد تكون مفيدة ضد ديب، قبل محاكمات التشهير فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وخسر ديب فى نهاية المطاف قضية التشهير عام 2020 التى تم الاستماع إليها فى المحكمة العليا فى لندن ضد إحدى الصحف البريطانية التى وصفته بأنه "ضارب الزوجة"، حيث حكم القاضى بأنه جعل هيرد تخشى على حياتها.