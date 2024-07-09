شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى من جاردن سيتى إلى مصر الجديدة لتصوير برغم القانون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالثلاثاء، 09 يوليو 2024 04:00 م
انتقلت النجمة إيمان العاصى من جاردن سيتى إلى مصر الجديدة من أجل تصوير عدد من مشاهد مسلسلها الجديد برغم القانون، حيث يستمر تصوير المشاهد هناك لمدة 5 أيام، على أن تنتقل مع أسرة العمل إلى ديكور آخر بدء من الأسبوع المقبل.
مسلسل برغم القانون يشارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلى، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.
وغابت إيمان العاصى عن دراما رمضان الماضى، بعدما قدمت آخر أعمالها جعفر العمدة الذى شاركت فى بطولته إلى جانب محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.
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