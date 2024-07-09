"قطة"| مي كساب تخوض تجربة فنية جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت الفنانة مي كساب من تصوير أحدث أعمالها الغنائية كليب يحمل عنوان "قطة"، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

علقت مي كساب على أغنيتها الجديدة بإنها صورت الكليب في الساحل الشمالي تحت إدارة المخرجة ميا المهدي ومدير التصوير رامي عادل، مشيرة أن الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل.

مي كساب

مي كساب تكشف موعد طرح كليب “قطة”

وأضافت مي كساب أن الكليب من المفترض إطلاقه خلال أسبوع ليس أكثر، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور خاصة وأن الأغنية جديدة عليها ومختلفة في الوقت نفسه.

مازالت مي كساب حاليا في الساحل الشمالي لقضاء عطلتها الصيفية مع أسرتها، وتتابع في الوقت ذاته مراحل مونتاج ومكساج كليبها الجديد.

مي كساب

من ناحية أخري، دعمت الفنانة مي كساب صديقتها المطربة شيرين عبد الوهاب وساندتها بكلمات مؤثرة بسبب الأزمات الصحية والنفسية التي مرت بها خلال الفترة الماضية.

حرصت مي كساب على توجيه رسالة لشيرين عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، قائلة : "‏إلى أختي وصديقة العمر شيرين عبد الوهاب رجعيلنا شيرين.. ما حدش هينقذك ولا هيرجع حقك غير نفسك فوقي إنتي شيرين عرفتك قوية وجدعة وكريمة وصادقة ومعافرة قومي خدي نفسك وعافري واقفي تاني على رجلك اردمي الماضي ده وابدأي صفحة جديدة عشان خاطرنا كلنا اللي بنحب شيرين انقذي إنتي شيرين".

مي كساب

حرصت الفنانة مي كساب مؤخراً، على توجيه رسالة دعم للفنانة السورية كندة علوش، بعد إعلانها الإصابة بمرض السرطان.

وكتبت مي كساب عبر حسابها على انستجرام: "ربنا يتم شفاكي علي خير ويخليكي لأولادك وجوزك وكل اللي بيحبوكي ودايما ضهر وسند لبعض يا ولاد الأصول".