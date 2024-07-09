بعد تعرضها للضرب.. تفاصيل أول تحرك من شيرين بشأن حفلها في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثارت المطربة شيرين عبد الوهاب، تساؤلات عديدة حول التزاماتها الفنية، مع خضوعها للعلاج، من الإصابات التي تعرضت لها بعد التعدي عليها بالضرب المبرح، على يد زوجها السابق الفنان حسام حبيب.

وعن موقف الحفل، الذي تعاقدت المطربة شيرين عبد الوهاب، على تقديمه في لبنان، يوم 20 يوليو الحالي، طرحت "الخليج 365"، السؤال على الجهة المنظمة.

وأجاب مصدر من الجهة المنظمة، في تصريح خاص، وقال:" المطربة شيرين عبد الوهاب، على تواصل مع مسؤولي شركة فالفيت برودكشنز، وأكدت أنها مستعدة تماما لتقديم الحفل".

وتابع :" لا توجد أي فكرة للتأجيل، وهناك تذاكرتم بيعها بالفعل، والاستعداد جاري في مقر الحفل بالواجهة البحرية في بيروت".

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 100، و 150، و 175، و 200، و 250، و 300، و 350، و 500 دولار.

المستشار القانوني ياسر قنطوش "محامي المطربة شيرين عبد الوهاب"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :"المطربة شيرين عبد الوهاب، تخضع للعلاج من الإصابات التي تعرضت لها، وتحت رعاية وإشراف طبي من طبيبها د.نبيل عبد المقصود".

وتابع،:" ما تردد عن نقل المطربة ، إلى المستشفى، غير صحيح، هي تخضع للعلاج في منزلها".

المطربة شيرين عبد الوهاب، حررت السبت الماضي، محضرًا ضد طليقها الفنان حسام حبيب، في قسم شرطة التجمع الخامس، اتهمته خلاله بالتعدي عليها بالضرب المبرح.

وأكدت المطربة، تعرضها للضرب والتعذيب على يد طليقها الفنان حسام حبيب، وإصابتها بجرح في الرأس استدعى الخياطة بـ 3 غرز.

وقررت النيابة العامة في القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، على ذمة التحقيقات.