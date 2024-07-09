أحمد سعد ينشر صورته مع كلب ويعلق:" مؤدب أكتر من الأولاد عندي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

مازح الفنان أحمد سعد متابعيه، من خلال حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

ونشر سعد صورة له وظهر برفقة كلبه وعلق عليها: "مؤدب أكثر من الأولاد عندي".

طرح المطرب أحمد سعد، كليب أغنيته الجديدة "الكيميا راكبة" من برنامج "بيت السعد"، وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ويجمع الديو الغنائي بين أحمد سعد وشقيقه "عمرو".

والأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، ومن إخراج محمد سامي.

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