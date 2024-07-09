فن ومشاهير

ظهور علنى.. براد بيت برفقة حبيبته فى موقع تصوير فيلمه الجديد.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور علنى.. براد بيت برفقة حبيبته فى موقع تصوير فيلمه الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت: شيماء عبد المنعم

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 04:59 م

يبدو أن النجم العالمى براد بيت سعيد جدًا مع صديقته الأصغر سنًا منه إينيس أوليفيا دي رامون، التي أمسك بيدها علنًا عند وصولهما إلى سباق الجائزة الكبرى البريطاني في نورثامبتون، بإنجلترا من أجل تصوير فيلم.

وحسب ما نشر موقع ديلي ميل بدت الأمور مذهلة منذ أن انتقلت مصممة المجوهرات التي يقال إنها تبلغ من العمر 34 عامًا للعيش مع النجم السينمائي البالغ من العمر 60 عامًا في فبراير، فيقال إنها علاقة جدية وأكثر من مجرد مواعدة.

e38ea777-114c-4811-b8a9-ac8a761a0578
براد بيت برفقة اينيس

يقال إن الثنائي من مايو إلى ديسمبر كانا سويا قبل ثلاثة أشهر من رؤيتهما لأول مرة معًا في حفل بونو في لوس أنجلوس، وأحضر بيت إينيس بسعادة إلى حلبة سيلفرستون حيث يواصل تصوير المشاهد لفيلم السباق الجديد Apple Original F1 على مدار أربعة أيام.

وكان قد ظهر النجم العالمي براد بيت بشكل أنيق مرتديًا قبعة بربري Burberry بقيمة 320 جنيهًا إسترلينيًا في سيلفرستون لتصوير مشاهد فيلمه الجديد في الفورمولا 1 وسط مهرجان سباق الجائزة الكبرى البريطاني.

وكشف أسطورة هوليوود، البالغ من العمر 60 عامًا، عن أسلوب أزياء راقي حيث أضاف ظلال شمسية أنيقة وسترة بومبر مبطنة باللون الكريمي مع بنطال مطابق.

c7899872-57ea-4b82-aea8-4523d4cff9df
براد بيت مع حبيبته في موقع تصوير فيلمه

 

فيلم براد بيت، والذي سيُطلق عليه اسم F1، سيشارك في إنتاجه لويس هاميلتون.

fac4d6e2-81aa-47b2-b7cc-d110f3f6c260
براد بيت برفقة حبيبته

 

وعلى جانب آخر يبدو أن النجم العالمي براد بيت يعمل على توسيع عائلته مع حبيبته إينيس دي رامون، بينما تتدهور علاقته مع أبنائه من زوجته السابقة النجمة العالمية أنجلينا جولي، ومع ذلك، يصر على أن خطط إنجاب طفل من دي رامون، لا علاقة لها بالدراما المستمرة بينه وبين أطفاله الستة، مادوكس، وباكس، وزهرة، وشيلوه، وفيفيان، ونوكس.

وفي حديثه مع In Touch Weekly، كشف مصدر مقرب من براد بيت أنه ومصممة المجوهرات كانا يحاولان إنجاب طفل طوال العام ويفكران أيضا في التبني وتأجير الأرحام كخيارات.

وقالت المصادر إن براد بيت حريص على إنجاب طفلين أو ثلاثة أطفال من دي رامون، وهو منفتح على استكشاف طرق مختلفة لتحقيق ذلك، وقال المصدر: "لقد حاول براد وإينيس، ولم ينجحا بعد، لكنهما لن يستسلما، وقد أوضح لأصدقائهما أن الأمر لن يكون موقفًا نهائيًا".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements