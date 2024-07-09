شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور علنى.. براد بيت برفقة حبيبته فى موقع تصوير فيلمه الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن النجم العالمى براد بيت سعيد جدًا مع صديقته الأصغر سنًا منه إينيس أوليفيا دي رامون، التي أمسك بيدها علنًا عند وصولهما إلى سباق الجائزة الكبرى البريطاني في نورثامبتون، بإنجلترا من أجل تصوير فيلم.

وحسب ما نشر موقع ديلي ميل بدت الأمور مذهلة منذ أن انتقلت مصممة المجوهرات التي يقال إنها تبلغ من العمر 34 عامًا للعيش مع النجم السينمائي البالغ من العمر 60 عامًا في فبراير، فيقال إنها علاقة جدية وأكثر من مجرد مواعدة.



براد بيت برفقة اينيس

يقال إن الثنائي من مايو إلى ديسمبر كانا سويا قبل ثلاثة أشهر من رؤيتهما لأول مرة معًا في حفل بونو في لوس أنجلوس، وأحضر بيت إينيس بسعادة إلى حلبة سيلفرستون حيث يواصل تصوير المشاهد لفيلم السباق الجديد Apple Original F1 على مدار أربعة أيام.

وكان قد ظهر النجم العالمي براد بيت بشكل أنيق مرتديًا قبعة بربري Burberry بقيمة 320 جنيهًا إسترلينيًا في سيلفرستون لتصوير مشاهد فيلمه الجديد في الفورمولا 1 وسط مهرجان سباق الجائزة الكبرى البريطاني.

وكشف أسطورة هوليوود، البالغ من العمر 60 عامًا، عن أسلوب أزياء راقي حيث أضاف ظلال شمسية أنيقة وسترة بومبر مبطنة باللون الكريمي مع بنطال مطابق.



براد بيت مع حبيبته في موقع تصوير فيلمه

فيلم براد بيت، والذي سيُطلق عليه اسم F1، سيشارك في إنتاجه لويس هاميلتون.



براد بيت برفقة حبيبته

وعلى جانب آخر يبدو أن النجم العالمي براد بيت يعمل على توسيع عائلته مع حبيبته إينيس دي رامون، بينما تتدهور علاقته مع أبنائه من زوجته السابقة النجمة العالمية أنجلينا جولي، ومع ذلك، يصر على أن خطط إنجاب طفل من دي رامون، لا علاقة لها بالدراما المستمرة بينه وبين أطفاله الستة، مادوكس، وباكس، وزهرة، وشيلوه، وفيفيان، ونوكس.

وفي حديثه مع In Touch Weekly، كشف مصدر مقرب من براد بيت أنه ومصممة المجوهرات كانا يحاولان إنجاب طفل طوال العام ويفكران أيضا في التبني وتأجير الأرحام كخيارات.

وقالت المصادر إن براد بيت حريص على إنجاب طفلين أو ثلاثة أطفال من دي رامون، وهو منفتح على استكشاف طرق مختلفة لتحقيق ذلك، وقال المصدر: "لقد حاول براد وإينيس، ولم ينجحا بعد، لكنهما لن يستسلما، وقد أوضح لأصدقائهما أن الأمر لن يكون موقفًا نهائيًا".