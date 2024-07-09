شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت جوهانسون تخوض أول تجربة تليفزيوينة ضخمة بعنوان Just Cause والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير انضمام النجمة العالمية سكارليت جوهانسون للمسلسل الجديد Just Cause من إنتاج منصة إمازون برايم، والمستوحى من رواية جون كاتزنباخ الصادرة عام 1992، والمقرر أن تلعب فيها دور البطولة والمنتج التنفيذى للعمل.

ووفقاً لتصريحات جوهانسون، لصحيفة Deadline في العرض الأول لفيلمها الجديد Fly Me To The Moon في مدينة نيويورك: "السلسلة الجديدة قادمة وانتهت بالفعل من عملية الكتابة، وكان هناك فترة توقف أثناء الإضراب كما حال جميع الأعمال".

يعد المسلسل المنتظر Just Cause هو أول عمل ضخم لـ جوهانسون في عالم التليفزيون، في ظل ظروف تنافسية للغاية، وصل المشروع في البداية إلى أمازون في عام 2022 بطلب مباشر لسلسلة Prime Video.

وعلى سياق آخر، سبق وأكدت جوهانسون أنها من أشد المعجبين بسلسلة أفلام Jurassic World، وذلك بعد انضمامها للجزء الرابع من سلسلة الأفلام الشهيرة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "NME".

وأشارت جوهانسون إلى أنها من متابعى السلسلة منذ ظهورها لأول مرة في عام 1993، حيث أشارت قائلة: "أنا من أشد المعجبين بـ Jurassic Park، إنه أحد الأفلام الأولى التي أتذكر مشاهدتها في السينما، وكان الأمر مذهلاً، ولا أستطيع أن أعبر عن مدى سعادتي بـ مشاركتى في السلسلة".

وتابعت جوهانسون قائلة: "لقد كنت أحاول المشاركة في سلسلة الأفلام بأي طريقة ممكنة لأكثر من 10 سنوات، حتى اننى كنت أقول مستعدة للموت في الخمس دقائق الأولى، سأفعل أي شيء من أجل المشاركة".