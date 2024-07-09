بالصور- سعر خيالي لحقيبة يد منة فضالي من Dior..و هكذا ظهرت خلال زيارتها إلى تركيا

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية منة فضالي بأخر إطلالتها على الجمهور من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص من زيارتها الحالية إلى تركيا، حيث ظهرت بأناقة عالية مرتديةً كروب توب من دون أكمام سترابليس ذات تصميم مميز، مع تنورة بيضاء متوسطة الطول و تركتشعرها منسدلأً على كتفيها، مع مكياج هادئ على وجهها.



و حملت منة في يدها حقيبة من دار أزياء Dior وصل سعرها إلى 3,194 يورو، مع حذاء مفتوح في قدميها من Dior أيضاً وصل سعرها إلى 485 يورو.

شاركت الممثلة المصرية منة فضالي صورة لها إلى جانب الفنان المصري خالد سليم عبر حسابها الخاص، و كشفت منة من خلال منشورها عن عمل سينمائي قادم يجمعها بـ خالد، و علقت قائلةً:" أنا و خالد اصحاب من زمان جدا واعز اصحابي و اشتغلنا كتير مع بعض وانا علي المستوي الشخصي بحبه صاحب و فنان بجد غير صوتو الله اكبر ولسه لينا فيلم قريب حينزل دعواتكم، والله زمان يا خالوود، معتز مايسه، بدون مقابل، تاليف حسام موسي، اخراج الاستاذ جمال عبد الحميد".

