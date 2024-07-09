فن ومشاهير

احتفالية لتكريم السينمائين الحاصلين على جوائز الدولة ٢٠٢٤

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ياسر رشاد - القاهرة -  

تحت رعاية  وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر بالتعاون مع اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز ، ونقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة إحتفالية لتكريم السينمائين الحاصلين على جوائز الدولة ٢٠٢٤ ، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق ١٤ يوليو، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية ، في تمام الساعة السابعة مساء.

حيث يتم تكريم كل من مدير التصوير سعيد شيمي، مهندس الديكور أنسي أبوسيف،المخرج محمد فاضل،السيناريست عبدالرحيم كمال،الناقد والسيناريست وليد سيف، أ.د/ حسن عماد مكاوي العميد الأسبق لكلية الاعلام جامعة القاهرة وذلك لدورهم الرائد ومشوارهم الفني والثقافي الحافل.

وعقب التكريم يتم عرض فيلمي البطيخة إخراج محمد خان، وفيلم حكاية من زمن جميل إخراج سعيد شيمي ، ويعقب العروض ندوة ثقافية يديرها الناقد السينمائي احمد النبوي ويستضيف خلالها الناقد السينمائي محمود عبد الشكور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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