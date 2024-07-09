أول تعليق لـ"صابرين" عن تقديم عمل سينمائي لكوكب الشرق|قصة حب وانفصال

ياسر رشاد - القاهرة - أوضحت الفنانة صابرين رائيها في فكرة تقديم فيلم سينمائي جديد عن مسيرة وقصة حياة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، بالرغم من طرحه مؤخراً علي هيئة مسلسل تلفزيوني، والذي يحمل عنوان "الست" من بطولة الفنانة مني زكي وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، كما أشارت إلي تفاصيل قصة الحب التي تربطها بزوجها منذ 32 عاما.

مني زكي

مني زكي

صابرين تدعم فكرة تقديم عمل سينمائي عن كوكب الشرق

وأكدت صابرين في بداية حديثها عن تقديم مسيرة أم كلثوم، قائلة: "منى زكى ممثلة شاطرة وموهوبة ولا تحتاج إلى نصيحة مني لها بشأن الدور، كما أنها في الفيلم بالتأكيد مع التطور التكنولوجي الحالي سيساعدهم الأمر في العمل على الفيلم، ومن وقت لآخر ينبغي تقديم أعمال عن أم كلثوم لجيل مختلف يري قصتها".

صابرين وعامر الصباح

كشفت صابرين عن تفاصيل علاقتها بالمنتج اللبناني عامر الصباح، مؤكدة أن ربطتها قصة حب بينهما بدأت من 32 عاما، في أثناء تصويرها فيلم أنا والعذاب وهواك، مشيرة عن إنفصالها من زوجها السابق، قائلة: " أشخاص قليلة هم على علم بقصة إنفصالي، لأن لدى أبناء لذلك أفضل الحفاظ على حياتي الشخصية، بالأضافة إنني أحترم السنوات الطويلة التي جمعتنا، وهذة كانت مجرد مرحلة في عمري ومرت بأشخاصها وبوجه لهم الشكر " والنصيب ربنا كاتبه من قبل ما نتولد ومالناش دخل فيه".

تحدثت صابرين عن بداية قصة الحب التي جمعتها بالمنتج عامر الصباح، معلقه: "بداية الحب كانت من 32 سنة، كنت بعمل فيلم أنا والعذاب وهواك وكان إنتاج والد عامر، وإخراج أستاذ محمد سالمان، وكان صديق والده، وخلال تصوير المشاهد دخل عامر وقولتله أهلًا يا أستاذ منتج، أنا كنت بتاعة إفيه حاضر طول الوقت، وهما كانوا بيضحكوا على الكلام المصري جامد، وإحنا بنصور اتولدت قصة الحب دي".

صابرين وعامر الصباح

تابعت صابرين: "هو كان متزوج بنت عمه وكان على خلاف معاها في الفترة دي، وبدأت شرارة الحب تحصل، وأنا قولت ليه هدخل نفسي في المتاهة دي، ووالده توفي وهو سافر وبعدنا عن بعض، وهو انفصل عن زوجته الأولى واتجوز تاني، وأنا اتجوزت وانفصلت واتجوزت تاني وانفصلت، وبعدين بالصدفة البحتة الصديقة لمياء عبد الحميد وأخوها وائل فهمي عبد الحميد، كان بيعرض عليا مسلسل واتقابلنا وكان في صديقة من الإنتاج بتكلمه وقالت إن هي راجعة مع عامر الصباح وهيعملوا مسلسل، أنا رجعت بالزمن وقالتلي أنه طلق، قولتلها أنا كمان اتطلقت بلا جواز وقعدت أضحك، وقعدت أحكي لـ لمياء ووائل على قصتي مع عامر، وفجأة لقيت رقم لبناني بيتصل عليا، كنت فكراه برنامج وطلع عامر الصباح".

صابرين

وأكملت صابرين: "سلم عليا وقالي أنتي بجد اتطلقتي؟ أنا مسافر لندن وهرجع أتجوزك، اللي بعدنا الـ 32 سنة دول أنا لازم أتجوزك دلوقتي حالًا بلا مقدمات، قولتله أنا عندي 3 رجالة، قالي سيبي كل حاجة حلوة في وقتها، وفجأة حسيت أني بنت ولادي مش أمهم".

وأضافت صابرين: "فترة الخلافات قبل الطلاق كانت 15 سنة، وعمري ما بكيت قدام ولادي ولا كنت بشتكي، وكانوا خايفين عليا أني لو اتجوزت عامر الصباح أرجع للخلافات وأبقى متضايقة، وقالولي خدي بالك، ولما قعدوا معاه ولقوه عاقل بحكم سننا، وأن السن ده مش سن حب اتطمنوا، وأنا لو مكنتش أعرف عامر من زمان، كان مستحيل أني أتجوز تاني".