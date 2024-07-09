عماد زيادة يشارك في عمل درامي جديد مع عمرو سعد

ياسر رشاد - القاهرة - قال الفنان والمنتج عماد زيادة إن مسلسل "نعمة الأفوكاتو" كان نقلة كبيرة في مشواره الفني، حيث شهد العمل تألقًا كبيرًا وإبداعًا من بطلة العمل مي عمر، بالإضافة إلى النجوم أحمد زاهر وأروى جودة، وقد حقق المسلسل نجاحًا وردود أفعال إيجابية.

وأضاف زيادة خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي د. عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" أن رمضان المقبل سيشهد تعاونًا جديدًا بين المخرج محمد سامي والفنانة مي عمر في مسلسل جديد، ولكنه لن يشارك في هذا العمل، رغم أمنيته بأن يكون جزءًا من هذه المنظومة الناجحة.

ومع ذلك، أكد أنه سيشارك في مسلسل آخر مع الفنان عمرو سعد ومن إخراج محمد سامي.

عمرو الليثي وعماد زيادة

وأشار عماد زيادة إلى تعاونه مع النجم محمد رمضان في مسلسلي "الأسطورة" و"نسر الصعيد"، حيث كانت هذه المحطات مهمة في حياته المهنية.

وأثنى على المخرج محمد سامي، الذي وصفه بأنه شاطر جدًا، وقد اكتشف موهبته منذ تعاونهما في مسلسل "الأسطورة"، مما أدى إلى تعاونات أخرى في "ولد الغلابة" و"نسل الأغراب". وأعرب عن امتنانه لمحمد سامي على الفضل الكبير الذي له في مشواره الفني.

أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

تدور أحداث مسلسل "نعمة الأفوكاتو" في قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، حيث تنطلق المحامية الشابة «نعمة» لتتولى مهمة الدفاع عن المظلومين والمقهورين الذين يبحثون عمن يمد إليهم يد العون والمساعدة. تتأرجح حياتها بين مساعدة البسطاء في القضايا العامة والدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يمارس عليها أقصى أنواع الضغوط ولا يتحمل مسؤولياته.

فريق عمل مسلسل نعمة الأفوكاتو

يشارك في بطولة مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بجانب مي عمر، نخبة من أبرز نجوم التمثيل في مصر، وهم:

أحمد زاهر

أروى جودة

كمال أبو رية

عماد زيادة

ياسر علي ماهر

ولاء الشريف

أحمد ماجد

محمد الدسوقي

طارق النهري

سامي مغاوري

لبنى ونس

غادة فلفل

سلوى عثمان

هدير عبد الناصر

العمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، ومن إخراج محمد سامي، وإنتاج مها سليم.