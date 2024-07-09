عماد زيادة يكشف عن وجه الثاني للجمهور

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الفنان والمنتج عماد زيادة، عن بدابته الفنية موضحًا أنها تزامنت مع بدايته في العمل، جاء ذلك خلال حلوله ضيفا علي الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس.

قال زيادة، فور تخرجي في ٩٨ بدأت مسيرتي الفنية ولم يقف والدي في طريقي ودعمني في مجال الفن ، وبالنسبة للعمل وانا وأسرتي نعمل في مجال الزيوت الغذائيّة .

وأضاف، انني بدات أشق مسيرتي الفنية ، لاني اعشق الفن وأحبه وعلي الرغم من مرور ما يقرب من عشرين عام حتي بدات أحقق نجاحات وشهرة في مجال الفن ولكن حبي وعشقي لهذه المهنة جعلني انتظر واصبر ولم ايأس ، ولو خيروني بين الفن والبيزنس اختار الفن بالتأكيد حتي لو المقابل المادي اكبر في العمل والبيزنس

وتابع، انه متزوج من بنت خالي وانا في سن ٣٢ سنة ، وكنت وقتها اعمل بالمسرح وزواجي مكس بين الحب وزواج الصالونات ، وان الاحترام والمحبة هم اساس النجاح في الحياة الزوجية .



عماد زيادة

كما حرص الفنان والمنتج عماد زيادة، على توجيه رسالة للنجم محمد رمضان، مؤكدًا أنه نجم كبير وقدم العديد من النجاحات ولكن يبقي دائما الحكم للجمهور، وقال يجب أن نترك للجمهور ان يقول نمبر 1 علي اي فنان يحبه ويدعمه ، ومحمد رمضان نجح بشكل كبير ولكن اي فنان معرض للنقد.

رسالة عماد زيادة لمحمد رمضان

واضاف خلال حلوله ضيفا علي الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس ، انني انتجت لمحمد رمضان مسرحية اهلا رمضان ، وكانت تجربة مهمة وانني من عشاق المسرح وفور عرض الفكرة وافقت علي الإنتاج مع الاستاذ وليد صبري ، وبالفعل تم العرض من ٢٠١٦ وحتي ٢٠١٨ ، والحمد لله نجحت وحققت مردود جيد مع الجمهور ولكن التكريم كانت لابد ان تكتمل من خلال عرضها في عدد من الدول الاخري وتسويقها تليفزيونيا.

عماد زيادة وعمرو الليثي

وعن سبب عدم إنتاجه مرة اخري قال بسبب التمثيل تلك المهنة التي اعشقها.

أعمال عماد زيادة مع محمد رمضان

واشار إلي انني تعاونت مع النجم محمد رمضان في الأسطورة ونسر الصعيد ، وكانت من المحطات المهمة في حياتي ، وان المخرج محمد سامي شاطر جدا ومنذ تعاونت معه في الأسطورة واكتشف في موهبة وتعاونت معه في ولد الغلابة ونسل الأغراب ، ومحمد سامي اكتشفني بشكل جديد وله فضل كبير في مشواري الفني وبدأت تتوالي الأدوار .

عماد زيادة وعمرو الليثي

وعلي جانب آخر تناول اللقاء الكشف عن تألقه في آخر أعماله الفنية "نعمة الافوكاتو " وكيف تم ترشيحه وهل سيكون نقلة في مسيرته الفنية ، وبدايته الفنيه من خلال مسرحية بودي جارد مع الزعيم عادل امام .

كما تناولت الحلقة الحديث عن حياته الخاصة وزواجه من بنت خاله وأبناءه وأسرته واخر مشاريعه الفنيه.

وأثنى على المخرج محمد سامي، الذي وصفه بأنه شاطر جدًا، وقد اكتشف موهبته منذ تعاونهما في مسلسل "الأسطورة"، مما أدى إلى تعاونات أخرى في "ولد الغلابة" و"نسل الأغراب". وأعرب عن امتنانه لمحمد سامي على الفضل الكبير الذي له في مشواره الفني.

أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

تدور أحداث مسلسل "نعمة الأفوكاتو" في قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، حيث تنطلق المحامية الشابة «نعمة» لتتولى مهمة الدفاع عن المظلومين والمقهورين الذين يبحثون عمن يمد إليهم يد العون والمساعدة. تتأرجح حياتها بين مساعدة البسطاء في القضايا العامة والدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يمارس عليها أقصى أنواع الضغوط ولا يتحمل مسؤولياته.

فريق عمل مسلسل نعمة الأفوكاتو

يشارك في بطولة مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بجانب مي عمر، نخبة من أبرز نجوم التمثيل في مصر، وهم:

أحمد زاهر

أروى جودة

كمال أبو رية

عماد زيادة

ياسر علي ماهر

ولاء الشريف

أحمد ماجد

محمد الدسوقي

طارق النهري

سامي مغاوري

لبنى ونس

غادة فلفل

سلوى عثمان

هدير عبد الناصر

العمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، ومن إخراج محمد سامي، وإنتاج مها سليم.

مسلسل نعمة الأفوكاتو



