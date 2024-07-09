موعد عرض مسلسل "بنون" بطولة هاني عادل

ياسر رشاد - القاهرة - يطلق مسلسل "بنون" للفنان هانى عادل خلال الفترة القليلة المقبلة، ويعود إلي نوعية المسلسلات القصيرة، ومن المفترض أن يطرح على إحدى المنصات الرقمية وبالتحديد بداية من يوم ١١ يوليو الحالي.

مسلسل بنون

قصة مسلسل بنون

ومسلسل "بنون" مأخوذ عن قصة حقيقية، وتدور أحداثه حول جريمة حدثت في الواقع، ويحمل الطابع التشويقي، إذ تروي القصة جريمة غريبة ومثيرة حدثت في الواقع منذ ما يزيد عن ١٥ عاما.

أحداث مسلسل بنون

وقصة المسلسل تدور حول شاب من طبقة أرستقراطية غنية، يتزوج من فتاة بعد قصة حب طويلة، وبعد مدة من الزواج لا ينجب منها، وتمارس أسرته ضغوطا كبيرة عليه ليتزوج من غيرها من أجل الإنجاب، وعندما يقوم بإجراء تحاليل طبية، يكتشف أن مشكلة عدم الإنجاب ليست من زوجته والأزمة به هو.

ومع الضغوط التي تمارسها عائلته، يقوم بعمل إجرامي، يظلم من خلاله زوجته ويورطها، وتحدث جريمة خلال الأحداث، التي تتكشف تباعا خلال حلقات المسلسل.

مسلسل بنون

أبطال مسلسل بنون

ومسلسل "بنون" يقوم ببطولته هانى عادل و بسنت شوقي، ويشاركهما البطولة محمود حجازي، هيا فياض، والعمل قصة أسامة حسام الدين، وسيناريو وحوار محمود محرم ورفيق القاضي، وإخراج أسد فولدكار، ومن إنتاج شركة "شوفها"، ومنتج فني مصطفي يورى، مدير تصوير هيثم ناصر، وديكور يوسف جو، إشراف على الإنتاج نهى فاروق و ماركو عادل، وتنفيذ إنتاج شركة "ديفرنت آرت" مصطفى يورى، كما يظهر في العمل كضيوف شرف النجوم أحمد جمال سعيد، ومحمد السعدني.

وروج الفنان هاني عادل للمسلسل خلال الساعات القليلة الماضية، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام .

من ناحية أخري، ينتظر الفنان هاني عادل طرح مسلسل "أزمة ثقة" الذى بدأ فى تصويره خلال الفترة الماضية.

مسلسل بنون

ويجمع المسلسل في بطولته هاني عادل ونجلاء بدر وملك أحمد زاهر وهاجر الشرنوبي وتامر فرج وإيهاب فهمي ومنة فضالي، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج وائل فهمي عبد الحميد ومن إنتاج رشا عصفور "توجيزر" وإبراهيم الصاوي "جولدن ميديا.

أحداث مسلسل "أزمة ثقة"

وتدور أحداث "أزمة ثقة" في فلك تشويقي وإثارة حول جريمة قتل يتنازع الأبطال على الفرار منها، ويقدم للمشاهد جرعة "ساسبينس" مكثفة خلال صدمات غير متوقعة ودراما متسارعة ومركزة في 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال العام الجاري.

وكشف هاني عادل، أنه يجسد دور شخصية المحامي رمزي، الذي يعمل في الشئون القانونية لشركة مقاولات كبيرة، ويدخل في شباك عنبكوتية من الصراعات والتقلبات والشك التي يحاول التخلص منها، وسيظهر خلاله بدور استثنائي لم يعتده الجمهور من قبل، مؤكدا حماسه للعمل مع نجلاء بدر والمخرج وائل فهمي عبد الحميد لأول مرة، مشيرا إلى أن "أزمة ثقة" يعبر بشكل واضح جدا على فكرة المسلسل وصراعات الخيانة والثقة طول أحداثه المتسارعة.